Legia Warszawa. Hildeberto Pereira podpisał kontrakt

21-letni portugalski piłkarz Hildeberto Pereira został zawodnikiem Legii Warszawa - poinformował klub ze stolicy.

Portugalczyk podpisał z Legią czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.



Hildeberto trafił do Legii z Benfiki Lizbona, choć ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w angielskim Nottingham Forrest, grającym w lidze Championship.



W angielskim zespole Portugalczyk wystąpił w 25 meczach, w których zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.



Hildeberto ostatnio grał jako prawy obrońca, ale zdarzało mu się też pełnić rolę skrzydłowego, czy środkowego pomocnika. W drużynach młodzieżowych grał także jako napastnik.



- Gdy mój agent poinformował mnie o ofercie z Legii, nie zastanawiałem się ani przez chwilę. Wiem, jak wielki to klub, więc od razu zdecydowałem, że jadę do Warszawy. Jestem po to, żeby pomagać Legii w zwyciężaniu w każdym meczu. Charakteryzuje mnie to, że lubię grać do przodu i wywieram presję na rywalu - powiedział zawodnik, cytowany na stronie Legii.

Portugalczyk jest wychowankiem Ponte Frielas, a od 2011 roku związany był z Benfiką.

Nowy nabytek Legii grał m.in. w młodzieżowej Lidze Mistrzów, a także w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii.

