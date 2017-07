Legia Warszawa. Guilherme na celowniku Dynama Kijów

Legia Warszawa może stracić swojego czołowego piłkarza. Sprowadzeniem Guilherme zainteresowane jest Dynamo Kijów.

Jak podaje Legia.net, wysłannicy Dynama byli na wczorajszym meczu mistrzów Polski z fińskim IFK Mariehamn (6-0) w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Skauci ukraińskiego klubu mieli się przyglądać przede wszystkim grze Guilherme.

26-letni brazylijski pomocnik szybko pokazał, że wart jest dużych pieniędzy. Już na początku meczu popisał się kapitalnym golem, gdy strzałem z dystansu umieścił piłkę w okienku bramki gości.



Guilherme związany jest umową z Legią jeszcze tylko do końca tego roku. Letnie okienko transferowe to ostatnia szansa dla klubu, by zarobić na transferze tego zawodnika.

Portal Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na 2,5 mln euro.

