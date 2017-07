Legia Warszawa. Armando Sadiku oficjalnie w mistrzu Polski

Środkowy napastnik Armando Sadiku pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa na zasadzie transferu definitywnego z FC Zurich, poinformował mistrz Polski na swojej stronie intetnetowej. Reprezentant Albanii został czwartym wzmocnieniem drużyny przed sezonem 2017/2018.

Zdjęcie Armando Sadiku (biały strój) /AFP

Sadiku urodził się 27 maja 1991 roku w Elbasanie. Jest wychowankiem klubu Turbina Cerrik, z którego w 2009 roku przeszedł do Gramozi Erseka. Był to jedyny sezon w historii tego klubu, w którym występował on w najwyższej klasie rozgrywkowej w Albanii. Po spadku z pierwszej ligi Sadiku zdecydował się na transfer do KF Elbasani, w którym występował jednak tylko przez pół roku, po czym zdecydował się opuścić ojczyznę. W albańskiej ekstraklasie wystąpił w 42 meczach, w których zdobył 13 bramek.

W marcu 2011 roku Sadiku podpisał kontrakt ze szwajcarskim drugoligowcem - FC Locarno. W 42 meczach dla tej drużyny napastnik strzelił 30 goli. W lipcu 2012 roku dołączył do FC Lugano i już w pierwszym meczu w barwach nowej drużyny (wygranym 4-0 z FC Biel-Bienne) zdobył dwie bramki. Łącznie w koszulce drużyny z Lugano Sadiku wystąpił w 62 spotkaniach (38 goli, 11 asyst).

1 stycznia 2014 roku związał się 4,5-letnim kontraktem (obowiązującym do końca czerwca 2018 roku) z 12-krotnym mistrzem Szwajcarii - FC Zurich. Po dwóch latach klub zdecydował się na półroczne wypożyczenie zawodnika do drużyny FC Vaduz. W barwach drużyny z Lichtensteinu (FC Vaduz występuje w drugiej lidze szwajcarskiej) Sadiku wystąpił 18 razy, zdobył dziewięć bramek.

Po powrocie z wypożyczenia przez kolejne pół roku występował w FC Zurich, który został zdegradowany do II ligi powodu problemów finansowych. Na początku 2017 roku ponownie zdecydowano się jednak na wypożyczenie napastnika, tym razem do jego poprzedniego pracodawcy - FC Lugano. Po pół roku wrócił do Zurychu.

Sadiku jest również podstawowym zawodnikiem reprezentacji Albanii. W kadrze zadebiutował 29 lutego 2012 roku w przegranym towarzyskim meczu z Gruzją 1-2. Zawodnik reprezentował swój kraj na zeszłorocznym Euro 2016. W meczu trzeciej kolejki fazy grupowej przeciwko Rumunii strzelił historyczną, pierwszą bramkę dla reprezentacji Albanii na mistrzostwach Europy i zapewnił swojej reprezentacji zwycięstwo. Łącznie w kadrze narodowej Armando Sadiku wystąpił 27 razy. Na swoim koncie ma dziewięć bramek i jest najlepszym strzelcem kadry spośród wszystkich aktualnie występujących w niej graczy. Za swoje sportowe zasługi Sadiku otrzymał pod koniec ubiegłego roku tytuł honorowego obywatela swojego rodzinnego miasta, Elbasanu.

26-letni napastnik jest czwartym nowym zawodnikiem zakontraktowanym przez mistrzów Polski w letnim oknie transferowym. Wcześniej na Łazienkowską trafili: Łukasz Moneta, Krzysztof Mączyński i Hildeberto.