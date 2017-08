Legia Warszawa. Arkadiusz Malarz: Nieciecza się z nas śmieje

Legia Warszawa po raz trzeci grała w Niecieczy i po raz trzeci przegrała z Bruk-Betem Termalicą. - Wstyd, po prostu wstyd. Nieciecza się z nas śmieje - mówił po meczu bramkarz mistrzów Polski Arkadiusz Malarz.

Zdjęcie Arkadiusz Malarz /Tadeusz Koniarz /East News

- Nie wiem, co się dzieję. Wstyd i tyle. Nie mamy, co owijać w bawełnę, bo po prostu to był wstyd. Po raz kolejny Nieciecza się z nas śmieje. Mamy swoje okazje, ale ich nie wykorzystujemy, rywale wychodzą z kontrą, strzelają gola i przegrywamy mecz - mówił Malarz po przegranym spotkaniu.



Reklama

- To nie pierwsze takie spotkanie w tym sezonie, we wcześniejszych nie graliśmy za dobrze, nie strzeliliśmy zbyt wielu goli, więc to sytuacja kopiuj-wklej z tamtego roku. Trzeba się ogarnąć jak najszybciej, porozmawiać ze sobą, bo innego wyjścia z tej sytuacji nie ma - analizował bramkarz.



- Nie dziwię się, że po meczu kibice byli zdenerwowani. Myślę, że nikt w drużynie się im nie dziwi. Kibice jeżdżą za nami wszędzie i chcieliby być zadowoloni z każdego spotkania, a nie są, ponieważ ostatnio nie dajemy zbyt wielu powodów do radości. Przed nami ciężkie spotkania. Odpadliśmy z eliminacji Ligi Mistrzów, teraz naszym celem jest gra w Lidze Europy. Przede wszystkim musimy poprawić naszą skuteczność i całą grę, bo nie jest zbyt dobrze - zakończył Malarz.

Wczorajsze spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, a bramkę zdobył kapitan Bruk-Betu Łukasz Piątek.

WG