Legia. Tomasz Necid - to najgorszy zimowy transfer w całej lidze

​Miał strzelać gola za golem i załatać dziurę w składzie po transferach Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia. Nic z tego. Tomasz Necid jeszcze nie zdobył bramki dla Legii w tym roku, a do tego w meczu z Wisłą nie było go nawet w meczowej osiemnastce. Ponoć jest kontuzjowany.

