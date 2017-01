Legia odpowiedziała na zarzuty Steevena Langila

Steeven Langil, po wypożyczeniu z Legii do belgijskiego Waasland-Beveren, ostro zaatakował stołeczny klub w tamtejszej prasie. „To kłamstwo” – odpowiedział na zarzuty piłkarza dyrektor Legii ds. mediów i public relations – Seweryn Dmowski.

Po powrocie do Belgii Steeven Langil nie przebierał w słowach, kiedy zapytano go o to, dlaczego postanowił wrócić z Polski do byłego zespołu.

"Chcę jak najszybciej zapomnieć o tym, co przeżyłem w Legii. Zostałem całkowicie zignorowany po rezygnacji Besnika Hasiego. W klubie i poza nim dotknął mnie problem rasizmu" - powiedział piłkarza na łamach "Het Laatste Nieuws".

Legia w czwartek odniosła się do ostrych słów Langila.

"To kłamstwo, które narusza dobre imię Legii. Wobec zawodnika wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Szczegóły niebawem" - napisał na Twitterze dyrektor Legii ds. mediów i public relations - Seweryn Dmowski.

Piłkarz z Martyniki grał w Legii niewiele, głównie za kadencji Besnika Hasiego. U trenera Jacka Magiery nie znalazł uznania. Potem przyszły imprezy, na których, zamiast futbolu, skupiał się piłkarz. Zdjęcia zamieszczał w internecie.

- Moim zdaniem nie popełniłem błędu. Mam prawo zaprosić znajomych. Piłkarz też ma prawo się rozerwać - tłumaczył się ze swoich wybryków Langil.



Na umieszczanych przez piłkarza zdjęciach w mediach społecznościowych, było widać, jak pali sziszę, a na stole nie brakuje alkoholu. Zawodnik za swoje wybryki został odsunięty od pierwszego zespołu przez trenera Jacka Magierę.



- Paliłem sziszę i co z tego? To czegoś dowodzi? Niczego! Prawie wszyscy piłkarze w lidze belgijskiej czy francuskiej palą sziszę. Jeśli ktoś oskarżyłby mnie, że palę marihuanę, to już co innego. Stanowczo odrzucam! Były na stole butelki, ale bądźmy uczciwi: piłkarz nie ma prawa napić się szklaneczki? Większość piłkarzy imprezuje - mówił Steeven Langil w wywiadzie dla "Super Expressu".

Do sytuacji z Langilem odniósł się także kapitan Legii - Jakub Rzeźniczak. "Szkoda prądu na gościa, który zagrał w Legii sześć spotkań" - napisał obrońca legionistów.



Do Waasland-Beveren zawodnik został wypożyczony do końca tego sezonu. W tej edycji rozgrywek Ekstraklasy piłkarz w sześciu meczach zdobył jednego gola.