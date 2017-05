Legia - Lech. Hamalainen znów chce strzelić byłej drużynie

Ponoć nic dwa razy się nie zdarza, ale nie w tym przypadku. W poprzednich dwóch spotkaniach z Lechem Kasper Hamalainen strzelał gole w doliczonym czasie gry, a Legia w dramatycznych okolicznościach wygrywała z "Kolejorzem". Czy tak będzie i w środowym (20.30) spotkaniu? - Nie mam nic przeciwko temu - mówi trener mistrzów Polski Jacek Magiera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Lech. Magiera: Nie stawiam u bukmacherów TV Interia

Zobacz relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań!



Relacja z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań na urządzenia mobilne

Reklama

Ci, którzy obstawią taki scenariusz u bukmacherów, mogą nieźle zarobić. Za gola w końcówce strzelonego przez Fina "buki" płacą blisko dziewięć złotych za każdą postawioną złotówkę.



- Nigdy nie obstawiam, więc i tym razem się nie skuszę. Ale oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, żeby znowu trafił - mówi trener Legii Jacek Magiera.



- Chcecie zarobić? To postawcie! Zrobię, co w mojej mocy - uzupełnia Hamalainen.



Przed szlagierem Lotto Ekstraklasy na Finie jest skupiona cała uwagę. Furorę w internecie robi zdjęcie Hamalainena, ustylizowanego na Jokera. - Widziałem tę fotkę i bardzo mi się ona podoba. Nie mam problemu z tym, że dużo mówi się o mnie w kontekście naszej rywalizacji z Lechem. Może to i lepiej, bo na innych piłkarz presja będzie nieco mniejsza - uważa napastnik Legii.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Lech. Magiera: Wiele aspektów będzie ważnych TV Interia

Choć do końca sezonu jeszcze kilka spotkań, to jutrzejszy mecz może sporo wyjaśnić w kontekście walki o tytuł. - To jest ważny mecz, ale nie wiadomo, jak bardzo będzie szczególny. Punkty są nam potrzebne. Odkąd jestem trenerem Legii cały czas gonimy czołówkę. Teraz jesteśmy blisko, więc teraz wygrana będzie miała swoje znaczenie. Przed nami decydująca faza rozgrywek. Wychodzimy po to, żeby dobrze zagrać, cieszyć się grą i wygrać - uważa Magiera.



Do środowego spotkania legioniści przystąpią w glorii wysokiej wygranej nad Bruk-Betem. W niedzielę mistrzowie Polski urządzili sobie przy Łazienkowskiej ostre strzelanie, aplikując "Słoniom" aż sześć goli. Dwie bramki strzelił Hamalainen.



- Ta wygrana bardzo nas wzmocniła, podniosła morale. Ale ten wynik nie ma znaczenia w kontekście gry z Lechem. To będzie zupełnie inne spotkanie, stawka dużo wyższa i na pewno nie zabraknie też ostrej walki. Przed nami końcówka sezonu, więc każde spotkanie jest dla nas jak finał - kończy Hamalainien.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Krzysztof Oliwa