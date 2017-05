Legia - Lech 2-0. Bjelica: Odjidja-Ofoe nie pasuje do tej ligi

- Dzisiaj byliśmy słabsi i dlatego przegraliśmy - tak najkrócej i chyba najcelniej skomentował spotkanie Legii z Lechem trener "Kolejorza" Nenad Bjelica. Jego drużyna przegrała w Warszawie 0-2 i skomplikowała sobie sytuacje w walce o mistrzostwo Polski. - Gratulacje dla Legii, byli lepsi, stworzyli lepsze okazje. Idziemy dalej. Do końca sezonu zostały trzy mecze, które chcemy wygrać - dodał szkoleniowiec.

Zdaniem Chorwata o wygranej Legii zdecydowała obecność na boisku Vadisa. - On, Odjdja-Ofoe, nie pasuje do tej ligi. Jest dużo lepszy. To świetny piłkarz. Nie wiedzieliśmy, jak go zatrzymać - stwierdził.

Dziwić mógł fakt, że Bjelica posadził na ławce Marcina Robaka. - On ma swoje lata, nie jest łatwo grać mu trzy mecze w ciągu tygodnia. Ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo cała drużyna zagrała słabiej - zakończył.



- Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, cieszymy się z tego. Od początku staraliśmy się narzucić swój styl, wykorzystując nasze atuty. Po bardzo ładnej akcji strzeliliśmy gola na 1-0. Druga połowa była bardziej wyrównana. Zawodnicy, którzy weszli, przesądzili o losie meczu. Michał Kucharczyk strzelił po świetnym podaniu Tomka Jodłowca - powiedział po meczu Jacek Magiera, opiekun "Wojskowych".



Legia trzeci z rzędu wygrała mecz do zera i do tego po raz pierwszy w sezonie objęła prowadzenie w tabeli. - Jestem zadowolony zawsze, gdy drużyna wygrywa i dobrze gra, nie dzielimy meczów na mniej i bardziej ważne. Do końca zostały trzy kolejki, jeszcze nic się nie zakończyło. Dziś się cieszymy, ale jutro wracamy do ciężkiej pracy, aby znów cieszyć po kolejnych spotkaniach - powiedział trener Legii.

Szkoleniowiec mistrzów Polski twierdził, że nie zrobił na nim wrażenia fakt, że Robak nie wyszedł w podstawowym składzie. - Nie interesowało mnie to, zawsze mieliśmy swoje założenia i patrzyliśmy na siebie. Nikogo nie można traktować inaczej czy ulgowo. Dla mnie nie miało znaczenia, czy gra Kownacki jako wysunięty napastnik czy nie. Robak jest bardziej doświadczony od Kownackiego, ale to niewiele zmienia. Nasi obrońcy wiedzą, co mają robić w konkretnych sytuacjach i jak radzić sobie z piłkarzami z ataku - dodał Magiera.



Spytany o pozostanie Odjidji-Ofoe Magiera zdecydowanie odparł. - Robimy wszystko, żeby Vadis został, to skarb, cenię, go bardzo. Niezmiernie pozytywny człowiek, który daje mnóstwo jakości, do tego zawodnicy uczą się zachowania od niego. Dziś nie mamy zamiaru zaprzątać sobie tym głowy sezonu. Co do innych piłkarzy, to w ostatnim czasie było dużo spekulacji, nie mam zamiaru tracić siły na komentowanie plotek, które nie mają odniesienia w rzeczywistości - zakończył Magiera.

Krzysztof Oliwa