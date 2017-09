Legia - Cracovia. Jozak: Legia nie jest chora. To tylko przeziębienie

- Nie jesteśmy chorzy. Może mieliśmy katar albo przeziębienie, ale nie jest to żadna poważna choroba - powiedział nowy trener Legii Warszawa Romeo Jozak przed meczem z Cracovią (niedziela godz. 18).

Jozak przekonywał, że zorientował się w sytuacji, w jakiej znalazł się klub i ma zdecydowanie większy ogląd niż przed kilkoma dniami.

- Zawodnicy mają problem albo ze stopami - nie niosą ich nogi, albo z głową - nie potrafią porozumieć się ze sobą na boisku, albo też z sercem - być może obawiali się pewnych rzeczy. Poznałem tło psychologiczne zaistniałej sytuacji. Zobaczyłem wiele pozytywnej energii w moim zespole i jestem dobrej myśli. Być może kilka osób zdawało się być uśpiona, teraz natomiast wszyscy obudzili się już na dobre - powiedział Jozak.

Trener zapowiedział, że koncentruje się na grze swojej drużyny, a nie na rywalach i zespół taki jak Legia ma narzucać swój styl przeciwnikom w polskiej lidze.



- Chciałbym by Legia posiadała coś, co będzie nas wyróżniać - musimy wyrobić pewne automatyzmy. Oczywiście potrzeba na to dużo czasu, ale jestem przekonany, że będzie dobrze - dodał trener mistrza Polski.

