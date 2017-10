Legia - Arka. Jozak: Progres przebiega wolno

Legia Warszawa może w niedzielę zostać liderem Lotto Ekstraklasy. Mistrzowie Polski są na czwartym miejscu w tabeli, ale do liderującego Lecha tracą zaledwie punkt. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Arka Gdynia to zdobywca Pucharu Polski z poprzedniego sezonu i zespół, który ostatnie dwa mecze przy Łazienkowskiej wygrał.

- W ostatniej kolejce Arka dosłownie zdemolowała Jagiellonię. Będziemy musieli pokazać się z najsilniejszej strony, żeby zdobyć trzy punkty. Jesteśmy daleko od tego, jak sobie wyobrażam naszą grę. Najważniejsze, że stanowimy jedność i gramy drużynowo. Nadal jednak nie gramy tak, jakbym tego chciał. Progres przebiega wolno - powiedział na przedmeczowej konferencji trener legionistów, Romeo Jozak.

Do gry gotowy już jest Tomasz Jodłowiec i prawdopodobnie znajdzie się w kadrze meczowej w przeciwieństwie do Dominika Nagya. Węgier został zesłany do rezerw, bo w klubie miano duże zastrzeżenia do jego formy.

- W tym tygodniu spotkałem się z Dominikiem. Jest świadomy sytuacji. Oczekuję, że wróci do pierwszej drużyny bardzo szybko - stwierdził Jozak.

Dla kibiców Legii szykuje się niedziela pełna atrakcji. Przed meczem piłkarzy (godzina 18.00), na pobliskim Torwarze swój mecz rozegrają koszykarze, który po latach wrócili do elity. Początek ich meczu o 15.30.

