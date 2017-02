Legia - Ajax. Uwaga! Oszust na Legii!

Już w czwartek Legia Warszawa zagra w 1/16 Ligi Europejskiej z Ajaksem Amsterdam, w którego składzie może pojawić się Joel Veltman, obrońca, który w prostacki sposób oszukał w ostatni weekend jednego z rywali. Na domiar złego, legionistom będzie sędziował "pechowy" David Fernandez Borbalan. Hiszpan gwizdał ostatni mecz obu drużyn przy Łazienkowskiej, przegrany przez warszawiaków 0-3.

Druga połowa meczu Ajaksu ze Spartą Rotterdam. Gospodarze pewnie prowadzą ze słabeuszami 2-0, ale na boisku leży jeden z piłkarzy Ajaksu. Widząc to, Joel Veltman, sugeruje rywalowi, żeby ten zatrzymał się, aby arbiter mógł przerwać grę i dał wejść na boisko lekarzowi. Jednak kiedy przeciwnik w geście fair play staje, Veltman rusza i jak gdyby nigdy nic dośrodkowuje w pole karne. Trudno nazwać tę sytuację boiskowym sprytem, ale nawet gdyby potraktować chamskie zachowanie defensora z Amsterdamu taką miarą, to legioniści są przygotowani. Wszak już sam Stanisław Grzesiuk śpiewał, że "nie masz cwaniaka nad warszawiaka".

- Stanę, ale na pewno się nie odwrócę, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio. Widziałem, że trochę nieczysto zagrał - zarzeka się Łukasz Broź, obrońca Legii.



- Nie sądzę, że taka sytuacja znów się wydarzy - mówi z kolei Miroslav Radović, który również z gestami fair play wstrzyma się obserwując arbitra. A skoro jesteśmy już przy sędziach, to UEFA na rozjemcę meczu Polaków z Holendrami wyznaczyła tego samego arbitra, co ostatnio. Legioniści liczą że będzie to jedyna powtórka z rozrywki z poprzedniego spotkania.

- Nieprawdopodobne. Mam jednak nadzieję, że teraz to będzie inny mecz i to my będziemy się cieszyć ze zwycięstwa - powiedział Serb.

Adam Drygalski