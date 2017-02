Legia - Ajax. Spotkanie będzie sędziował "pechowy" David Fernandez Borbalan

Czwartkowe spotkanie Legii Warszawa z Ajaksem Amsterdam w 1/16 Ligi Europejskiej będzie sędziował "pechowy" David Fernandez Borbalan. Hiszpan gwizdał ostatni mecz obu drużyn przy Łazienkowskiej, przegrany przez warszawiaków 0-3.

UEFA na rozjemcę meczu Polaków z Holendrami wyznaczyła tego samego arbitra, co ostatnio. Legioniści liczą że będzie to jedyna powtórka z rozrywki z poprzedniego spotkania.

- Nieprawdopodobne. Mam jednak nadzieję, że teraz to będzie inny mecz i to my będziemy się cieszyć ze zwycięstwa - powiedział Serb.

Adam Drygalski