Legia - Ajax. Miroslav Radović: Nie jesteśmy dużo słabsi od nich

Już w czwartek Legia Warszawa zagra w 1/16 Ligi Europejskiej z Ajaksem Amsterdam. - Uważam, że nie jesteśmy dużo słabszym zespołem od Ajaksu - powiedział Miroslav Radović, kapitan Legii Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Ajax. Miroslav Radović: Na pewno mamy szanse. Wideo TV Interia

Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z meczu Legia - Ajax. Początek o 21.05

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Dla Radovicia mecz ma dodatkowe znaczenie. Kiedy ostatnim razem Legia trafiła na Ajax, on choć był jeszcze piłkarzem warszawskiej drużyny, to Henning Berg nie wystawił go ze względu na transfer do Chin. - Gdyby nie kontuzja, pewnie wszystko ułożyłoby się inaczej. Co ciekawe przed tym meczem, też byłem w kręgu zainteresowań Azjatów - dodaje Rado.

Radoviciem był zainteresowany jeden z klubów z Korei Południowej. Serb jednak propozycję odrzucił. Wygląda na to, że jeśli raz skojarzy oba kluby w europejskich pucharach, z propozycją zatrudnienia serbskiego pomocnika wyjść powinien ktoś z J-league.

- Uważam, że nie jesteśmy dużo słabszym zespołem od Ajaksu. Wręcz odwrotnie, jeśli zagramy na takim poziomie jak ze Sportingiem czy Realem, to mamy na pewno szanse - powiedział Serb, oceniając dwumecz z Ajaksem.

Adam Drygalski