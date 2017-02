Legia - Ajax 0-0. Michał Kopczyński: Szanujemy ten remis

- W ciemno nie wzięlibyśmy tego remisu, ale go szanujemy - mówił po bezbramkowym remisie z Ajaksem Amsterdam Michał Kopczyński. - Momentami to wyglądało średnio z naszej strony - przyznał otwarcie pomocnik Legii Warszawa.

Zdjęcie Michał Kopczyński (z prawej) zatrzymuje Davy'ego Klaassena - kapitana Ajaksu. /Leszek Szymański /PAP

Legia w pierwszym meczu 1/16 Ligi Europejskiej nie dała sobie strzelić ani jednego gola i przed rewanżem w Amsterdamie jest w niezłej sytuacji. Do awansu wystarczy legionistom bramkowy remis.



- Chcieliśmy wygrać, ale remis 0-0 będziemy szanować. W rewanżu ewentualny remis bramkowy da nam awans - mówił po meczu Kopczyński.



Pomocnik ocenił także występ rywala przy Łazienkowskiej.

- Mniej więcej pokazywali to, czego się spodziewaliśmy. To drużyna, która chce mieć piłkę, dominować nad przeciwnikiem i tak długimi fragmentami było. To nie wprowadzało nas jednak w panikę i kompleksy. Wiedzieliśmy, że musimy być cierpliwi i czekać na swoje okazje - zaznaczał.

Legia miała szanse, ale to Ajax był stroną dominującą w spotkaniu.

- Momentami to wyglądało średnio z naszej strony, ale też nie chcieliśmy podejmować zbyt dużego ryzyka - przyznał otwarcie Kopczyński.

Piłkarz odniósł się także do zmiany Michała Kucharczyka w drugiej połowie, który mocno ożywił ofensywę Legii.

- Na pewno rozruszał naszą grę. Możemy wykorzystać jego szybkość na boisku, zwłaszcza w drugiej połowie, na podmęczonego rywala. Szkoda, że w tych sytuacjach w polu karnym zabrakło trochę szczęścia - przyznał.

