Lech - Legia. Jozak: Nenad Bjelica to mój kolega

Już w niedzielę o 18 hit Lotto Ekstraklasy. Lech Poznań podejmuje Legię Warszawa. Gospodarze od lat są w cieniu stołecznej jedenastki. Czy wykorzystają dołek, w jakim znaleźli się mistrzowie Polski? - Ten mecz to więcej niż tylko walka o ligowe punkty - powiedział dziś trener legionistów, Romeo Jozak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Romeo Jozak przed meczem Lech - Legia TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lech - Legia

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

- Za zwycięstwo w każdym meczu przyznawane są trzy punkty, ale pod kątem psychiki i tego, co jest w głowach, ten mecz jest inny od pozostałych. Atmosfera w szatni po porażce z Jagiellonią nie była najlepsza, ale wszystko wróciło do normy. Piłkarze czują się lepiej - powiedział Jozak.

Szkoleniowiec Legii jest Chorwatem podobnie jak trener Lecha Poznań.

- Nenad Bjelica jest moim kolegą. Choć to młody trener, ma duże doświadczenie i cechuje go pewność siebie. Wiem że zabraknie go na ławce, ale być może uda się nam porozmawiać przed czy po meczu - powiedział trener mistrzów Polski.

Jozak nie będzie mógł skorzystać w niedzielę z obrońcy, Artura Jędrzejczyka.

- Przerwa Jędrzejczyka potrwa około miesiąca. Mam nadzieję, że będzie gotowy na mecz z Wisłą. Jest też pozytywna informacja - z drużyną trenował już Guilherme i znajdzie się w kadrze na meczu z Lechem Poznań. Po jednym treningu z zespołem mają za sobą Krzysztof Mączyński i Hildeberto Pereira. Nie wiadomo, czy Mączyński zagra i jak długo, czy może usiądzie na ławce - ma wątpliwości szkoleniowiec.

W ligowej tabeli Lech ma o dwa punkty więcej od Legii. W obecnym sezonie na własnym boisku jeszcze nie przegrał. Legioniści na wyjazdach wygrali zaledwie raz, w Płocku.

AD

Zdjęcie Romeo Jozak / Mariusz Piotrowski / Cyfrasport / Newspix

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!