Lech - Legia 3-0. Arkadiusz Malarz: Wstyd, że tak wygląda mistrz Polski

Legia Warszawa fatalnie zaprezentowała się w Poznaniu. W hicie Ekstraklasy stołeczny zespół przegrał z Lechem aż 0-3. - Nie potrafimy tego ogarnąć. Nie wiem, co się dzieje, ale jest źle - skomentował bramkarz mistrzów Polski Arkadiusz Malarz.

Zdjęcie Arkadiusz Malarz i jego koledzy słabo zaprezentowali się w meczu z Lechem /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Pierwsze pół godziny spotkania było koncertowe w wykonaniu podopiecznych Nenada Bjelicy, który mecz obserwował z trybun. Trener "Kolejorza" został zawieszony na dwa mecze z powodu jego zachowania w stosunku do sędziego podczas pojedynku ze Śląskiem. To nie przeszkodziło gospodarzom, żeby wypunktować legionistów.



Lech objął prowadzenie już w 12. minucie, kiedy Maciej Gajos zmusił do kapitulacji Arkadiusza Malarza. W 38. minucie było już 2-0. Tym razem bramkarz Legii musiał wyciągać piłkę z siatki po trafieniu Łukasza Trałki.



Po zmianie stron legioniści próbowali odrobić straty, ale w 66. minucie "Kolejorz" wyprowadził kontrę, którą skutecznym strzałem wykończył Maciej Makuszewski. Po tym ciosie Legia już się nie podniosła.



"Lech wygrał, bo chciał. Nie zagrał wielkiego meczu. Wygrał walką, większym zaangażowaniem, a my nie podjęliśmy rękawicy. Od początku sezonu nie gramy tak, jak powinniśmy. Ta drużyna zmieniła się w ciągu ostatniego roku diametralnie. Graliśmy w Lidze Mistrzów, a dzisiaj jesteśmy zwykłym ekstraklasowym zespołem. Nie potrafimy tego ogarnąć. Nie wiem, co się dzieje, ale jest źle" - mówił Malarz.



"wszyscy kompletnie zawiedliśmy. Nie ma co się wybielać, albo po raz tysięczny mówić, że wyciągniemy wnioski. Po prostu słabo wyglądamy. Taka jest prawda" - dodał bramkarz Legii.



"Straciliśmy ten pazur. Nie mamy pazerności na zwycięstwa, nie wyrywamy punktów. Wierzę w to, że ten marazm się kiedyś skończy, może po przerwie na kadrę. Może potrzebujemy jakiegoś wymęczonego 1-0, żeby w końcu uwierzyć i pokazywać to, co potrafimy. Każdy z nas ma umiejętności. Coś poblokowało się w głowach. A może zgubiła nas pycha po tym kolejnym mistrzowie? Może byliśmy pewni, że teraz ligę wciągniemy nosem? No, nie wciągniemy... Życie sprowadza nas ziemię. Wstyd, że tak wyglądamy. Wstyd, że tak wygląda mistrz Polski" - podkreślił Malarz.

Reklama

RK



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech - Legia 3-0. Jozak: Czuję się zdradzony. Wideo INTERIA.TV