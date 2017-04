Lech - Legia 1-2. Kasper Hämäläinen znowu bohaterem

Kasper Hämäläinen drugi raz z rzędu został bohaterem spotkania Legii Warszawa z Lechem Poznań. Gol Fina w doliczonym czasie gry zapewnił zwycięstwo mistrzom Polski w Poznaniu 2-1.

Zdjęcie Kasper Hämäläinen strzela zwycięskiego gola dla Legii w meczu z Lechem /Jakub Kaczmarczyk /PAP Lech Poznań Lech Poznań - Legia Warszawa 1-2 w 28. kolejce Ekstraklasy

- Nie do końca wierzyłem, że uda nam się wygrać. To było trudne spotkanie, obie drużyny miały swoje szanse. Rywal prowadził 1-0 i to my byliśmy w trudnej sytuacji. Graliśmy jednak do końca i wywalczyliśmy trzy punkty - powiedział Hämäläinen na antenie Canal + Sport.

Reklama

Fin trafił na Łazienkowską w styczniu 2016 roku, przechodząc właśnie z Poznania. Od tego czasu nie potrafił jednak wywalczyć sobie miejsca w podstawowej jedenastce "Wojskowych". Częściej wchodził na zmiany i właśnie w tej roli został w tym sezonie dwa razy bohaterem Legii.

Zarówno w Warszawie, jak i Poznaniu, trafił do siatki w doliczonym czasie.



- To był dobrze spędzony czas w Poznaniu. Teraz jednak gram dla Legii - przyznał Hämäläinen po niedzielnym zwycięstwie.



- Dzisiaj to było trudne spotkane. Rywal również miał swoje szanse. Nakładał na nas pressing - dodał Fin.

Pawo