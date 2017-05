Jakub Rzeźniczak: To Legia zostanie mistrzem Polski

Pewny siebie Jakub Rzeźniczak, obrońca Legii Warszawa, rozwiewa wątpliwości: - My jesteśmy faworytami i to my zostaniemy mistrzami Polski.

Dla piłkarzy Legii Warszawa do końca obecnego sezonu Lotto Ekstraklasy zostało jeszcze pięć spotkań. Mistrzowie Polski zajmują w tabeli trzecie miejsce ze stratą czterech punktu do lidera - Jagiellonii Białystok.



Legia jednak swoje spotkanie 33. kolejki rozegra dopiero dzisiaj. O 18.00 podejmie przy Łazienkowskiej Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.

Jakub Rzeźniczak jest jednak przekonany, że na koniec sezonu to stołeczny zespół okaże się najlepszy.



- My jesteśmy faworytem i to my zostaniemy mistrzami Polski. Gramy najlepiej w obronie, mamy najwięcej gwiazd - powiedział pewny siebie piłkarz warszawskiej drużyny.