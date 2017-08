Inaki Astiz wraca do Legii Warszawa

Hiszpan Inaki Astiz Ventura znów zagra w zespole mistrza Polski Legii Warszawa. Doświadczony obrońca podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu.

Zdjęcie Inaki Astiz (z prawej) znów będzie grał w Legii /AFP

W kontrakcie jest zapis, że kontrakt może zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Reklama

- Po kontuzji Kuby Czerwińskiego pozyskanie środkowego obrońcy stało się priorytetem. Wybór padł na Inakiego, z kilku powodów. Nikomu nie trzeba go przedstawiać, wiele lat grał w Legii, nie będzie potrzebował aklimatyzacji, od razu stanie do rywalizacji o miejsce w składzie. Jest związany z Legią, pomoże drużynie w długim sezonie nie tylko na boisku, ale także w szatni. Za nim bardzo udany czas w APOEL-u, zakończony mistrzostwem Cypru, drużyna świetnie spisywała się w Lidze Europy UEFA docierając do 1/8 finału - powiedział dyrektor sportowy Michał Żewłakow, cytowany na oficjalnej stronie internetowej "Wojskowych".

Swoją pierwszą przygodę przy Łazienkowskiej Astiz zakończył po sezonie 2014/15, wiążąc się z APOEL-em Nikozja.

W Warszawie spędził osiem sezonów, z krótką przerwą w Osasunie Pampeluna. Dla Legii zagrał w 226 oficjalnych meczach i zdobył 9 bramek.

Art