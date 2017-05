Fenerbahce Stambuł chce dać 7 milionów euro za Odjidje-Ofoę

Nie jest tajemnicą, że Vadis Odjidja-Ofoe chce po zakończeniu sezonu opuścić Legię Warszawa. Zawodnikiem ma poważnie interesować się Fenerbahce Stambuł, które jest gotowe zapłacić za piłkarza 7 milionów euro.

Zdjęcie Vadis Odjidja-Ofoe (w środku) w meczu z Jagiellonią /Bartłomiej Zborowski /PAP

Przedstawiciel tureckiego klubu miał obserwować Belga w Polsce na meczu Legii z Jagiellonią Białystok (0-0). Ofoe wyleciał wtedy z boiska za drugą żółtą kartkę w 87. minucie gry.

Jak podają media w Turcji, Fenerbahce oprócz wyłożenia siedmiu milionów euro za piłkarza, ma mu także oferować dużo wyższą pensję niż klub z Warszawy.

Jedynym argumentem za odrzuceniem oferty Fenerbahce, ma być miejsce w tabeli tureckiego zespołu. Drużyna na dwie kolejki przed końcem ligi zajmuje trzecią lokatę, która nie gwarantuje możliwości gry w Lidze Mistrzów. Do drugiego miejsca, Fenerbahce traci siedem punktów.

Jeśli transfer Belga za 7 milionów euro stanie się faktem, Belg zostanie najdroższym piłkarze sprzedanym z Ekstraklasy. Do tej pory ten rekord należał do Adriana Mierzejewskiego, który przeniósł się z Polonii Warszawa do tureckiego Trabzonsporu za 5,25 mln euro.

Ofoe ma kontrakt z Legią do końca czerwca 2018 roku. "Wojskowi" chcieliby zatrzymać piłkarza u siebie, ale nie będzie to łatwe zadanie. Belg nie narzeka na brak ofert i Legii trudno będzie go zatrzymać u siebie. Zainteresowane piłkarzem mają być też m.in. Anderlecht, Gent czy Trabzonspor.

Ofoe w tym sezonie zdobył cztery bramki i zaliczył 11 asyst. W Ekstraklasie jest bez wątpienia jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników.

