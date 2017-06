Europejskie puchary. Jagiellonia i Lech najwcześniej przystąpią do walki

Cztery zespoły: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Arka Gdynia będą nas reprezentować w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Najwcześniej do rywalizacji, bo już 29 czerwca, przystąpią "Jaga" i "Kolejorz".

Zdjęcie Czy legionistom uda się awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów? /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Losowanie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej odbędzie się 19 czerwca. Mistrz Polski Legia przystąpi do walki o fazę grupową Champions League od drugiej rundy, która rozegrana zostanie 11 i 12 lipca. W tej fazie, a także w trzeciej rundzie stołeczny zespół będzie rozstawiony z uwagi na przyzwoity współczynnik (28,450), a więc może trafić na teoretycznie słabszych rywali. Serwis 90minut.pl przedstawił listę potencjalnych rywali legionistów w drugiej rundzie. Są to: FK Vardar (Macedonia), FC Dudelange (Luksemburg), FK Kukesi (Albania), HSK Zrinjski (Bośnia i Hercegowina), MSK Żilina (Słowacja), Żalgiris Wilno (Litwa), Dundalk FC (Irlandia), Honved Budapeszt (Węgry), IFK Marienhamn (Finlandia), Spartaks Jurmala (Łotwa), FC Samtredia (Gruzja) oraz jeden z pięciu zwycięzców meczów pierwszej rundy eliminacji.



Jeśli mistrz Polski przejdzie drugą i trzecią rundę, to w czwartej również może być wśród rozstawionych. Jednak żeby tak się stało, to po drodze muszą odpaść dwie z sześciu drużyn z w wyższym od Legii współczynnikiem, a w tym gronie są: Olympiacos Pireus (Grecja), Celtic Glasgow (Szkocja), FC Salzburg (Austria), FC Kopenhaga (Dania), Łudogorec Razgrad (Bułgaria) i BATE Borysów (Białoruś).



Jagiellonia i Lech "przebijać" się będą do fazy grupowej Ligi Europejskiej od pierwszej rundy eliminacji. Walka na tym etapie ruszy 29 czerwca, a rewanże zostaną rozegrane tydzień później. W lepszej sytuacji jest "Kolejorz", którego współczynnik w pucharach wynosi 10,950, a to daje mu przywilej rozstawienia w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie. Jagiellonia (współczynnik 4,450) z tego przywileju skorzysta jedynie w pierwszej. Lista potencjalnych rywali Lecha i "Jagi" zawiera 50 klubów.



Najdłużej na europejskie puchary czekać będą w Gdyni. Sensacyjny triumfator Pucharu Polski Arka zacznie bój od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Gdynianie mają niski współczynnik (3,950) i o rozstawieniu nie ma mowy. Dlatego Arka może trafić na uznane europejskie kluby takie jak AC Milan, Fenerbahce Stambuł, Athletic Bilbao, Zenit Sankt Petersburg, Girondins Bordeaux, Everton, Olympique Marsylia czy PSV Eindhoven.



Czołówka rankingu klubowego UEFA:

1. Real Madryt (Hiszpania) 174,924

2. Bayern Monachium (Niemcy) 154,899

3. FC Barcelona (Hiszpania) 151,942

4. Atletico Madryt (Hiszpania) 142,842

5. Juventus Turyn (Włochy) 140,666

6. Paris Saint-Germain (Francja) 126,333

...

74. Legia Warszawa (Polska) 28,450

158. Lech Poznań (Polska) 10,950

283. Jagiellonia Białystok (Polska) 4,450



Zdjęcie Piłkarze i kibice Jagiellonii świętują wicemistrzostwo Polski / Fot. Artur Reszko / PAP