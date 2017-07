El. LM. Legia Warszawa poznała rywala w trzeciej rundzie

Łotewski Spartaks Jurmała lub FK Astana z Kazachstanu będzie rywalem Legii Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Podopieczni Jacka Magiery jeszcze nie są pewni występu w trzeciej rundzie, ale po pierwszym starciu z IFK Marienhamn, nikt raczej nie ma wątpliwości, że to mistrz Polski będzie grał dalej. Legioniści wygrali bowiem na wyjeździe 3-0 i przed rewanżem, który odbędzie się 19 lipca w Warszawie, są w komfortowej sytuacji.

W trzeciej rundzie Legia była w gronie zespołów rozstawionych. Mistrz Polski w tej fazie eliminacji zagra z lepszym z pary Spartaks Jurmała - FK Astana. Wszystko wskazuje na to, że rywalem legionistów będzie ekipa z Kazachstanu, która wygrała pierwsze spotkanie na wyjeździe 1-0.

Dla FK Astana to trzecie podejście do elitarnej Ligi Mistrzów. W sezonie 2005/20016 Kazachowie przebrnęli eliminacje i grali w fazie grupowej z Atletico Madryt, Benfiką Lizbona i Galatasaray Stambuł. Zajęli ostatnie miejsce, ale zanotowali kilka wartościowych wyników zwłaszcza u siebie m.in. 2-2 z Benfiką i Galatasaray czy 0-0 z Atletico.



W poprzedniej edycji FK Astana dotarła do czwartej rundy eliminacji LM, ale lepsi okazali się piłkarze BATE Borysów. Kazachowie trafili do fazy grupowej Ligi Europejskiej i rywalizowali z Olympiakosem Pireus APOEL-em Nikozja i BSC Young Boys Berno. Rozgrywki ukończyli na ostatnim miejscu.

Od czerwca 2014 roku trenerem Astany jest Bułgar Stanimir Stoiłow.

Pierwsze mecze trzeciej rundy el. LM zostaną rozegrane 25 i 26 lipca, a rewanże 1 i 2 sierpnia.

Wyniki pierwszych spotkań 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów