El. LM: Legia Warszawa - FK Astana 1-0. Jałocha: Dla Legii nie ma usprawiedliwienia

W 1996 r. Legia podołała zadaniu i odrobiła dwie bramki w europejskich pucharach. W środę drużynie Jacka Magiery to się nie udało i odpadła w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. - My byliśmy starą, dobrą Legią, która chciała coś osiągnąć. Drużynę stanowili Polacy i zawodnicy z charakterem - wspomina Marcina Jałocha, zawodnik tamtej ekipy.

Zdjęcie Piłkarze Legii po meczu z Astaną /Bartłomiej Zborowski /PAP

Od 1996 r. trochę czasu minęło. Stadion Legii zmienił się nie do poznania, klub finansowo odsadził ligową konkurencję, a drużyna miała walczyć o Ligę Mistrzów, a nie - jak wówczas - w Pucharze UEFA.

Brakowało iskry

Reklama

21 lat temu Legia nie była też faworytem starcia z Panathinaikosem. W Atenach przegrała 2-4 i garstka osób wierzyła, że w Warszawie odrobi dwubramkową stratę.

- Nie mieliśmy nic do stracenia. Niewielu na nas stawiało, byliśmy kopciuszkiem. Podeszliśmy więc do rewanżu na luzie, na zasadzie: co ma być, to będzie - wspomina Jałocha.

Od 53. minuty Legia prowadziła po golu Marcina Mięciela i miała blisko 40 minut nadziei na awans. Młodsi koledzy w środę dali sobie zdecydowanie mniej czasu, bo Jakub Czerwiński do siatki Astany trafił dopiero kwadrans przed końcem.

Teraz się nie udało, ale w 1996 r. legioniści strzelili gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry, a zrobił to Cezary Kucharski.

- To była stara, dobra Legia, oparta na Polakach i zawodnikach z charakterem. W tej z meczu przeciwko Astanie brakowało iskry. Niby chcieli awansować, ale nie było widać mobilizacji, by pokonać Kazachów - analizuje Jałocha.

Powinni dać z siebie więcej

Były zawodnik Legii nie widzi żadnych usprawiedliwień dla mistrzów Polski. Kontuzje, zmiany kadrowe, czy złe przygotowania nie są w stanie wpłynąć na jego opinię.

- Legia wystawiła najmocniejszy skład i nie ma co wybrzydzać, że nie było tego czy tamtego. Drażni mnie też mówienie, że ktoś czuje się nieprzygotowany. Legia w takim meczu powinna dać z siebie więcej. Tymczasem brakowało gry do przodu. Większość podań wszerz, mało dryblingów, czy zagrań z pierwszej piłki. A to wszystko za wolno, rywale zdążali się ustawić - zaznacza Jałocha.

Nie przejmować się Ekstraklasą

Teraz przed Legią walka o fazę grupową Ligi Europy. W piątek piłkarze Magiery dowiedzą się, kto będzie rywalem.

Mistrzowie Polski są rozstawieni, ale z taką grą przeciwko żadnemu rywalowi nie mogą czuć się faworytem. Jałocha nie ma jednak wątpliwości - przy Łazienkowskiej najbliższe dni muszą być w całości poświęcone walce w Europie.

- W lidze punkty zawsze można odrobić, tutaj już nie. Legia nie ma wyjścia - jeśli nie awansuje, w klubie zapanuje żałoba. Dlatego na razie nie ma się co przejmować Ekstraklasą, ale walczyć w Lidze Europejskiej. Jeśli się nie uda, to będzie bardzo niedobrze dla Legii, ale też całej polskiej piłki klubowej - uważa Jałocha.