El. LM. Legia Warszawa bliska rozstawienia w IV rundzie

Szanse Legii Warszawa na ponowny awans do Ligi Mistrzów w dużej mierze mogą zależeć od pomyślnego losowania. Po tym, jak BATE Borysów i Łudogorec Razgard potknęły się już w pierwszych starciach eliminacyjnych, szanse "Wojskowych" na rozstawienie w decydującej rundzie rosną.

Zdjęcie Piłkarze Legii Warszawa cieszą się z wygranej nad Sportingiem Lizbona /Kamil Piklikieiwcz /East News

Legia rozpoczęła zmagania od pewnego zwycięstwa 3-0 z fińskim IFK Marienhamn i jest o krok od awansu do trzeciej rundy eliminacji. Aby go uzyskać, musi jedynie uniknąć wysokiej porażki w rewanżu.

