​El. LM: Legia - Astana 1-0. Trener Stoiłow: Legia to świetna drużyna

Szkoleniowca FK Astany Stanimira Stoiłowa przed konferencją prasową powitały gromkie brawa od kilkunastu kazachskich dziennikarzy, którzy przyjechali do Warszawy. - Gratuluję piłkarzom, sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom klubu i całemu Kazachstanowi, bo osiągnęliśmy coś naprawdę dużego - powiedział po awansie do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Mistrz Polski nie zdołał odrobić strat z pierwszego mecz (1-3) i żegna się z Ligą Mistrzów.



- Legia zagrała dziś lepiej od nas, mieliśmy tylko jedną okazję do strzelania gola, legioniści trochę więcej. Wiedziałem, że to będzie trudna gra, dlatego cieszę się, że zagraliśmy dobrze w obronie i pomimo wszystko nie pozwoliliśmy Legii stworzyć wielu okazji do strzelania gola. Życzę, aby legionistom udało się awansować do fazy grupowej Ligi Europy - powiedział Bułgar.

- Po raz trzeci Astana zagra w fazie grupowej Ligi Europy lub Ligi Mistrzów. To wielka sprawa. Chcę pogratulować całemu Kazachstanowi takiego osiągnięcia. Jesteśmy młodym klubem, który już może pochwalić się sporymi osiągnięciami w Europie. Od kiedy objąłem zespół trzy lata temu, zrobiliśmy spory postęp. Najlepszym na to dowodem jest wyeliminowaniem Legii, która ma świetnym kibiców, stadion i dobrych piłkarzy - dodał.



Z Warszawy Krzysztof Oliwa