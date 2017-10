Drutex-Bytovia - Legia. Jozak: Będą rotacje w składzie

Trener Legii Warszawa Romeo Jozak przyznał, że w środowym meczu z pierwszoligowym Druteksem-Bytovią w pierwszym spotkaniu 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski będą zmiany w składzie w porównaniu do meczów ligowych.

Zdjęcie Romeo Jozak, trener Legii /Jacek Bednarczyk /PAP

Zobacz zestaw par ćwierćfinałowych Pucharu Polski

Reklama

"Podobnie jak w meczu z Ruchem Zdzieszowice można spodziewać się rotacji w składzie. W zespole jest kilka urazów, ale przede wszystkim chcę dać odpocząć kilku zawodnikom, jak Arkadiuszowi Malarzowi czy Michałowi Pazdanowi. Mam jednak nadzieję, że piłkarze, którzy zagrają w środę wykorzystają swoją szansę" - powiedział Jozak cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu.

Mistrzowie Polski przystąpią do spotkania w Bytowie po dwóch ligowych zwycięstwach po 1-0 (z Lechią Gdańsk i ostatnio Wisłą Kraków).

"Choć wydaje się, że wszystko wraca na właściwe tory, to przed nami jeszcze dużo pracy. Z każdego dnia staramy się wyciskać jak najwięcej, aby zrealizować nasze główne cele. Środowy mecz jest krokiem do jednego z nich, czyli zdobycia Pucharu Polski" - podkreślił chorwacki szkoleniowiec.

We wtorek w południe zawodnicy rozpoczęli trening, a po nim wyjechali do Kościerzyny, gdzie przenocują. Od razu po środowym meczu legioniści wrócą do Warszawy.

"Dwumecz daje nam większy komfort rywalizacji, ale losy awansu chcemy rozstrzygnąć już w pierwszym spotkaniu. Rewanż ma być dla nas tylko formalnością" - ocenił Jozak.