Daniel Chima Chukwu zachwycony kibicami Legii

Daniel Chima Chukwu został nowym piłkarzem Legii Warszawa i nie może się nachwalić nowego klubu. Piłkarz przyznał, że bardzo duże wrażenie zrobili na nim kibice legionistów, kiedy grał w barwach Molde przy Łazienkowskiej.

- Nigdy nie zapomnę kibiców Legii. Podczas całej kariery nie widziałem na stadionie takiego tłumu - powiedział piłkarz w wywiadzie udzielonym oficjalnej stronie stołecznego klubu.

Chukwu związał się z Legią kontraktem na 3,5 roku. Legioniści chcieli kupić piłkarza dużo wcześniej, ale udało się to dopiero teraz. Chukwu wrócił do gry w Europie po dwóch latach występów w Chinach.

- W Legii chcę dużo grać, nikogo nie zawieść i dać tyle, ile mogę, żeby drużyna znalazła się tam, gdzie być powinna - zapowiedział nowy nabytek "Wojskowych".

Nigeryjski napastnik przyznał także, że decydującym czynnikiem transferu do Legii był jej dobry występ w Lidze Mistrzów. - To motywuje każdego piłkarza na świecie i to zaważyło na mojej decyzji - powiedział Chukwu.