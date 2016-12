Bartosz Bereszyński krok od odejścia z Legii Warszawa

Reprezentant Polski i defensor Legii Bartosz Bereszyński jest bardzo bliski zamienienia trykotu stołecznego klubu na koszulkę Sampdorii Genua. Jeden z włoskich portali jeszcze nie przesądza transferu, ale informuje, że piłkarz już odbył rozmowy z przedstawicielami klubu z Półwyspu Apenińskiego.

O zakusach na Bereszyńskiego poinformował serwis gianlucadimarzio.com, który zaznacza, że w sprawie polskiego piłkarza, Sampdoria Genua "poczyniła dalsze postępy w negocjacjach z Legią".



Dziennikarz włoskiego portalu dodaje, że wszystkie strony są już dogadane, co by świadczyło, że polski obrońca jest o krok od przejścia do włoskiego zespołu.

Za transferem Bereszyńskiego dodatkowo przemawia fakt, że Sampdoria ma rozstać się z nominalnym prawym obrońcą Pedro Pereirą, który ma zostać zawodnikiem Benfiki Lizbona. Włosi postrzegają ewentualne przyjście Polaka, jako duże wzmocnienie defensywy drużyny z Genui.



Branżowy portal transfermarkt.de wycenia obrońcę Legii Warszawa na 600 tysięcy euro.