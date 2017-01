Artur Jędrzejczyk z bajecznym kontraktem? Maciej Murawski: Tylko Legię na to stać

Artur Jędrzejczyk za około milion przeszedł z FK Krasnodar do Legii Warszawa. Według doniesień medialnych reprezentacyjny obrońca ma zarabiać w stolicy 800 tysięcy euro za sezon, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem w Ekstraklasie.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk /AFP

"Tylko Legia może pozwolić sobie na takie transfery. Dzięki grze w Lidze Mistrzów klub dużo zarobił" - powiedział Maciej Murawski, były piłkarz, ekspert nc+.

Reklama

Po zakończeniu jesiennych rozgrywek w Lotto Ekstraklasie z Legią pożegnali się już - obrońca Bartosz Bereszyński i snajper Nemanja Nikolić. Niedawno do greckiego PAOK Saloniki przeszedł Aleksandar Prijović. Oprócz Jędrzejczyka, Legia sprowadziła nigeryjskiego napastnika Daniela Chimę Chukwu.

Legia zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 35 punktów. Strata obrońców tytułu do liderującej Jagiellonii Białystok wynosi cztery "oczka". 16 lutego stołeczny zespół rozegra pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Europejskiej z Ajaksem Amsterdam. Rewanż tydzień później w Holandii.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Artur Jędrzejczyk z bajecznym kontraktem?

Terminarz i tabela Ekstraklasy