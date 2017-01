Reprezentant Polski Artur Jędrzejczyk podpisał kontrakt z Legią Warszawa - poinformował klub mistrza Polski.

Piłkarz wrócił do Legii po udanej przygodzie w rosyjskim FK Krasodar. W środę popisał czteroletni kontrakt.

"Myśli o powrocie do Legii pojawiały się zawsze. Byłem tutaj rok temu, kiedy przyszedłem na sześć miesięcy na wypożyczenie i były to bardzo fajne chwile. Każdy wiedział, że później musiałem wrócić do Rosji, gdyż miałem tam kontrakt z FK Krasnodar. Teraz nadarzyła się okazja do powrotu, już mam nadzieję, że na dłużej, i że zadomowię się tu jeszcze bardziej" - powiedział Jędrzejczyk dla serwisu internetowego Legii.

Jędrzejczyk, na mocy przepisów UEFA, nie będzie mógł zagrać w meczach 1/16 finału Ligi Europejskiej w barwach Legii, przeciwko Ajaksowi Amsterdam. Polski obrońca ma już bowiem na koncie występy w bieżącym sezonie tych rozgrywek, jako gracz rosyjskiego klubu.

W tym sezonie ligi rosyjskiej, wystąpił w barwach Krasnodaru w 13 meczach i zaliczył jedną asystą. Z kolei w Lidze Europejskiej, razem z kwalifikacjami, zagrał w 8 meczach, w których zdobył jednego gola i zapisał na swoim koncie dwie asysty.