Anderson Pico na celowniku Legii Warszawa

Jak informują ukraińskie media, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem Andersona Pico. 28-letni obrońca występuje w ekipie Dnipro Dniepropietrowsk.

Zdjęcie Anderson Pico (z prawej) w 2012 roku /AFP

Pico ma umowę z ukraińskim klubem do czerwca 2017 roku. Zawodnik wcześniej występował w brazylijskim Flamengo, z którego wypożyczono go do Dnipro. W sierpniu tego roku piłkarz podpisał kontrakt z Ukraińcami.

Jak twierdzą media na Ukrainie, Legia jest w stanie zapłacić za obrońcę 400 tysięcy euro. Pico miałby wzmocnić lewą stronę defensywy "Wojskowych".

Pico w tym sezonie na 18 meczów, zagrał tylko w sześciu spotkaniach. W żadnym z nich nie zagrał pełnych 90 minut. Obrońca słynie z dobrego wykonywania stałych fragmentów gry.