Aleksandar Prijović odchodzi z Legii Warszawa

Aleksandar Prijović chce opuścić Legię Warszawa. Taką sensacyjną wiadomość podał "Super Express", któremu piłkarz udzielił wywiadu. Napastnik planuje przenieść się do Chin.

"Odchodzę. I mówię to w tym momencie po raz pierwszy. Moja misja w Legii jest już skończona. Klub bardzo mi pomógł, ja pomogłem klubowi. Teraz nadszedł czas na rozstanie. Powiem szczerze: myślami jestem już w Chinach. Jak dla mnie klamka zapadła" - powiedział cytowany na łamach "Super Expressu" Prijović.

Piłkarz przyznał, że dostał ofertę życia, z której ciężko mu jest zrezygnować. Napastnik nie zdradził jednak, o jakim klubie dokładnie mowa. Prijović podkreślał jednocześnie, że zawsze będzie wspominał grę przy Łazienkowskiej z wielkim sentymentem. "Jestem dumny, że byłem częścią tego zespołu. Klub, kibice, tego nigdy nie zapomnę" - powiedział.



Prijović został piłkarzem Legii w 2015 roku. W swoim debiutanckim sezonie zdobył ze stołecznym klubem dublet - mistrzostwo i Puchar Polski. W 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 16 goli.



W tym sezonie Szwajcar serbskiego pochodzenia jest wyróżniającym się zawodnikiem Legii. W dużym stopniu przyczynił się do awansu podopiecznych Jacka Magiery do 1/16 finału Ligi Europejskiej. W tej rundzie rozgrywek legionistów czeka dwumecz Ajaksem Amsterdam.



Wcześniej z mistrzami Polski pożegnał się najlepszy strzelec Nemanja Nikolić, który przyjął ofertę klubu amerykańskiej MLS Chicago Fire.

