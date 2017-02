Ajax - Legia. Ronald de Boer: "Legia ma tylko jednego dobrego zawodnika"

"Legia to strasznie przeciętny zespół. W dodatku są osłabieni brakiem Miroslava Radovicia, więc został im tylko Vadis Odjidja-Ofoe. To jedyny przyzwoity zawodnik w ich składzie" - powiedział Ronald de Boer w wywiadzie dla holenderskiego "De Telegraaf".

Zdjęcie Ronald de Boer /REMKO DE WAAL /

De Boer to jeden z symboli Ajaksu. Z holenderskim klubem pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, trzykrotnie po puchar Holandii, a w 1995 roku zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dwukrotnie wybierany był najlepszym piłkarzem roku w Holandii.

Reklama

W zdecydowanych słowach wypowiedział się na temat pojedynku Ajaksu z Legią, nie dając polskiemu klubowi większych szans.



- Dla Ajaksu będzie to po prostu kolejny mecz do odhaczenia, spacerek do następnej rundy. Legia to strasznie przeciętny zespół. W dodatku w Amsterdamie nie wystąpi Miroslav Radović, więc zostanie im tylko Vadis Odjidja-Ofoe. To jedyny przyzwoity zawodnik w ich składzie - uważa 46-latek.



- Remis 0-0 z pierwszego meczu to dobry wynik. Kibice na Amsterdam Arena poniosą drużynę do zwycięstwa. Gra na własnym stadionie w rewanżu jest dużym atutem - dodał de Boer.

Początek rewanżowego meczu Ajax Amsterdam - Legia Warszawa w czwartek o godzinie 19:00.

Liga Europejska: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy