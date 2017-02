Ajax - Legia. Boniek: Dlaczego na wyjeździe miałoby być ciężej?

​- Gdy gra się z tak wielkim zespołem jak Ajax, to nie można narzekać na remis 0-0. Legia nie zawiodła i szanse przed rewanżem są 50 na 50 - podkreśla prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Pora na wielki rewanż: Ajax - Legia już o godz. 19. Transmisja w TVP 1 i Eurosporcie.

Zdjęcie Arkadiusz Malarz nie stracił bramki w 1. meczu z Ajaksem, ani w rewanżu ze Sportingiem (tu z jego napastnikiem Basem Dostem). Oby tak dalej... /AFP

- Nie widzę powodów, dla których na wyjeździe miałoby być ciężej. Dawniej tak było, że mecz na wyjeździe przypominał wejście do domu, którego się zna. To było chodzenie po omacku, próbowało się znaleźć kontakt, człowiek był spięty. Natomiast dzisiaj granie u siebie i na wyjeździe to nie ma żadnej różnicy. My te wszystkie stadiony znamy, boiska, szatnie, murawy. Wchodzi się jak do siebie. Dawniej na wyjeździe znaczący był czynnik sędziowski, gospodarzom pomagały ściany. Dzisiaj to już przeszłość. Wiadomo, że sędzia może się po ludzku pomylić, w każdą stronę, tak samo jak piłkarz, ale te ściany nie mają już takiego znaczenia jak dawniej - dodaje prezes PZPN-u.

- Teoretycznie Ajax jest faworytem, ale liczę na to, że Legia powalczy - nie kryje Boniek.



Legioniści muszą sobie dzisiaj poradzić bez pauzującego za kartki Miroslava Radovicia, ale w porównaniu do pierwszego meczu, do kadry wraca Thibault Moulin. Z kolei w Ajaksie zabraknie pauzującego za kartki obrońcy Kenny'ego Tetego.



Kibice pytają nas, dlaczego rewanżu nie będzie transmitować Canal+ Sport, który przy okazji pierwszego meczu, z Łazienkowskiej, przeprowadził relację z długim studiem. Odpowiedź jest prosta" takie są zapisy w umowach, że mecz i rewanż z Ajaksem może pokazać tylko TVP, natomiast Canal+ z Eurosportem mają tylko po jednym meczu.





