Ajax Amsterdam stracił ważnego piłkarza. Anwar El Ghazi w Lille

Napłynęła kolejna, dobra informacja dla kibiców Legii Warszawa. Ajax Amsterdam, najbliższy rywal "Wojskowych" w 1/16 finału Ligi Europejskiej, stracił następnego piłkarza. Holenderski zespół opuścił Anwar El Ghazi.

Zdjęcie Guilherme (z lewej) w walce z Anwarem El Ghazim w meczu z Ajaksem Amsterdam /Fot. Przemek Wierzchowski /

22-letni Anwar El Ghazi postanowił opuścić Ajax Amsterdam i związać się z drużyną ligi francuskiej LOSC Lille. Ten transfer nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ o zmianie barw klubowych przez tego skrzydłowego mówiło się od końca ubiegłego roku.

Co innego skala osłabienia, bo El Ghazi należał do zawodników pierwszego zespołu Ajaksu. Tylko jednego meczu zabrakło piłkarzowi pochodzenia marokańskiego, aby rozegrać w barwach wicemistrza Holandii 100 meczów. Podczas swojej kariery w Ajaksie, do którego trafił w sezonie 2013/14 ze Sparty Rotterdam, strzelił 23 bramki oraz zapisał na swoim koncie 16 asyst.

EL Ghazi, wybierając grę w zespole Ligue 1, stał się trzecim zawodnikiem, który w przerwie zimowej opuścił amsterdamczyków. Wcześniej Riechedly Bazoer przeniósł się za 12 mln euro do VfL Wolfsburg, a Nemanja Gudelj za 5,5 mln euro do chińskiego TJ Teda. Do tego grona dołączy Mitchell Dijks, wiążąc się z Norwich City.

Mistrzowie Polski zmierzą się z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europejskiej już za dwa tygodnie. Pierwszy mecz odbędzie się 16 lutego na stadionie przy ul. Łazienkowskiej, a rewanż tydzień później w Amsterdamie.