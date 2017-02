Ajax Amsterdam - Legia Warszawa. Michał Pazdan: Zobaczymy inną Legię

W niedzielę Legia Warszawa sensacyjnie przegrała w Ekstraklasie z Ruchem Chorzów (1-3), a w czwartek mistrzów Polski czeka rewanżowe starcie z Ajaksem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Jednym z najsłabszych ogniw stołecznego zespołu w pojedynku z "Niebieskimi" był Michał Pazdan, który obiecuje, że na Amsterdam ArenA zobaczymy inną Legię.

"Nie jest łatwo po takim meczu jak z Ruchem, dlatego cieszymy się, że nie musimy czekać aż tydzień na kolejne spotkanie. Byliśmy źli i mamy nadzieję, że nie dopuścimy już do takich sytuacji w Ekstraklasie. W czwartek na pewno zobaczymy inną Legię niż w niedzielę. Cieszymy się z tego, gdzie jesteśmy, z tego, że udało nam się dotrzeć do 1/16 finału Ligi Europejskiej, gdzie zagramy z atrakcyjnym rywalem" - powiedział Pazdan cytowany na oficjalnej stronie Legii.



Pierwsze spotkanie przy Łazienkowskiej zakończyło się wynikiem 0-0. Sprawa awansu jest zatem otwarta. Legionistów do następnej rundy premiuje zwycięstwo i każdy bramkowy remis. W rewanżu na Amsterdam ArenA nie zagra Miroslav Radović z powodu nadmiaru żółtych kartek. To na pewno spore osłabienie mistrzów Polski.



"Wiem, co odczuwa "Rado", bo sam nie mogłem wystąpić w pierwszych meczach w Lidze Mistrzów. Nieprzyjemnie ogląda się takie mecze z trybun. Piłkarz trenuje całe życie właśnie po to, by występować w takich spotkaniach" - zaznaczył Pazdan.



Mecz Ajax - Legia rozpocznie się o godz. 19.00. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie 1.

