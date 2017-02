Ajax Amsterdam – Legia Warszawa 1-0. Malarz: Nie popełniłem błędu

Legia Warszawa w rewanżowym starciu przegrała z Ajaksem Amsterdam 0-1 i pożegnała się z Ligą Europejską. – Nie popełniłem błędu przy bramce – zapewniał bramkarz legionistów Arkadiusz Malarz.

Zdjęcie Arkadiusz Malarz w meczu z Ajaksem Amsterdam /Bartłomiej Zaborowski /PAP

- Zrobiłem to, co mogłem. Zbiłem do boku, zawodnik dobił i tyle. Wiem, że życzliwi się pojawią, że to moja wina i będą szukać kozła ofiarnego. Nie ma tutaj jednak dla nikogo pożywki, że zrobiłem błąd, bo go nie zrobiłem - podkreślał Malarz w pomeczowym wywiadzie.

Legia straciła gola w 49. minucie gry. Malarz najpierw odbił strzał jednego z piłkarzy Ajaksu, ale wobec dobitki Viergevera był już bezradny. Niektórzy twierdzą, że mógł zachować się lepiej w tej sytuacji i złapać piłkę, zamiast ją wybijać.

- Nie powiedziałbym, że Ajax jest o poziom wyżej. Byli lepsi o jedną bramkę. Strzelili zwycięskiego gola i wygrali. Mieliśmy sytuacje, ale nie chciało wpaść i to Ajax przechodzi dalej - mówił po meczu Malarz i zaznaczał:

- Wiem, że zasługiwaliśmy dzisiaj na bramkę. Szkoda, bo wyglądaliśmy fajnie, ale to Ajax się cieszy.

Legia żegna się z europejskimi rozgrywkami i teraz zostaje jej już tylko walka w lidze.

- Chciałbym, żeby się to powtórzyło. Teraz została nam liga, a jedyny warunek, jaki musimy spełnić, żeby tu znowu się pojawić, to zdobyć mistrza i tak będzie - zapewniał bramkarz Legii.