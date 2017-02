Mecz Lechia - Jagiellonia. Sentymentalna podróż Michała Probierza

Hitowe spotkanie 21. kolejki Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk, a Jagiellonią Białystok będzie szczególne dla Michała Probierza, który w przeszłości prowadził gdańszczan. Początek meczu o godzinie 18. Transmisja telewizyjna w Canal+.

Michał Probierz ma w swoim CV już kilka klubów, ale nie z każdym rozstawał się w tak burzliwych okolicznościach jak z Lechią Gdańsk, którą prowadził w latach 2013-2014. Trenera zwolniono po dwumeczu Pucharu Polski... z Jagiellonią, ale Probierz dotknął fakt, iż na jego stanowisko dużo wcześniej szykowano Ricardo Moniza.



Szkoleniowiec wrócił do Białegostoku i rozpoczął starania o to, aby "Jaga" zdobyła historyczny tytuł mistrza Polski. Jagiellonia zakończyła jesienne rozgrywki na pierwszym miejscu, ale jej przewaga nad Lechią to wyłącznie stosunek bramkowy.

Oba zespoły nie próżnowały zimą. Białostoczanie przegrali dwa mecze - z Politehnicą Iasi oraz z Pandurii Targu Jiu, ale potrafili zremisować z uczestnikami Ligi Mistrzów - Łudogorcem Razgrad i FK Rostów. Drużyna Probierza wygrała również trzy ostatnie sparingi - z Czernomorcem Odessa, Wereje Stara Zagora oraz czeską Karviną.



Białostoczanom udało się... nie stracić nikogo ważnego. Odeszli Maciej Górski i Łukasz Sołowiej. Drużynę zasili Arvydas Novikovas - pomocnik z VfL Bochum oraz Ziggy Gordon - szkocki obrońca.

Jeszcze lepiej przedstawia się transferowy bilans Lechii, która ściągnęła do siebie m.in. Ariela Borysiuka, Duszana Kuciaka, Gino van Kessela oraz Denisa Pergera. Gdańszczanie odprawili wszystkich sparingpartnerów z kwitkiem, a najbardziej imponujące były zwycięstwa z Pandurii Targu Jiu (1-0) oraz Tierekiem Grozny (4-3).



- Niedzielne spotkanie nie zdecyduje o mistrzostwie - powiedział przed hitowym starciem Sławomir Peszko. Trudno odmówić reprezentantowi Polski racji, ale zwycięzca niedzielnego meczu może znacznie przybliżyć się do zakończenia sezonu zasadniczego Lotto Ekstraklasy na czele tabeli.



Szczególnie "Jadze" może być wówczas łatwo, bo białostoczanie zagrali już dwa mecze z Legią i Lechem, a ich najtrudniejszym rywalem na wiosnę, obok Lechii, będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza (27. kolejka, 1-2.04). Lechię czeka jeszcze chociażby pojedynek z Legią Warszawa (26. kolejka, 19 marca).



Jesienią w Białymstoku, Lechia wygrała 1-0 po golu Aleksandara Kovaczevicia. Serb na pewno nie zagra jednak w niedzielnym meczu, bo gdańszczanie wypożyczyli go do Śląska Wrocław.



Spotkanie Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok odbędzie się w niedzielę o godzinie 18. Transmisja meczu w Canal+.