Mato Milosz wypożyczony do Lechii Gdańsk

Ostatniego dnia okienka transferowego Lechia wypożyczyła z Benfiki Lizbona chorwackiego obrońcę Mato Milosza. Z 14. drużyny ekstraklasy do pierwszej ligi na takiej samej zasadzie przeszło trzech piłkarzy. W Gdańsku przedłużono także umowę z Lukasem Haraslinem.

Zdjęcie Mato Milosz podczas konferencji prasowej we Włoszech /print screen /

Lotto Ekstraklasa - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Milosz jest wychowankiem Jadrana Porec, z którego w 2007 roku trafił do NK Rijeka. W poprzednich rozgrywkach bronił barw Istry 1961, w której zaliczył 25 spotkań w chorwackiej ekstraklasie. W obecnym sezonie rozegrał cztery mecze dla Istry, po czym przeniósł się do Benfiki. Chorwat ma za sobą występy w juniorskich drużynach narodowych swojego kraju, zanotował również jedno spotkanie w seniorskiej reprezentacji Chorwacji.

24-letni prawy obrońca został wypożyczony do 30 czerwca 2018 roku. W środę Lechia ponownie wypożyczyła z innego klubu ze stolicy Portugalii, Sportingu, reprezentanta Bułgarii Simeona Sławczewa. 24-letni defensywny pomocnik, który w poprzednim sezonie rozegrał w polskiej ekstraklasie 23 spotkania, dołączy do gdańskiego zespołu po niedzielnym eliminacyjnym meczu mistrzostw świata z Holandią w Amsterdamie.

Z kolei z gdańskiego klubu do drużyn pierwszej ligi wypożyczono w czwartek trzech zawodników. Karol Fila trafił do Chojniczanki Chojnice - obowiązująca do końca sezonu umowa zawiera klauzulę, na mocy której 19-letni pomocnik będzie mógł wrócić do Lechii po zakończeniu rundy jesiennej.

Starszy o cztery lata Milen Gamakow oraz 26-letni bramkarz Łukasz Budziłek zostali wypożyczeni do 31 grudnia. Bułgarski pomocnik znalazł się w Stomilu Olsztyn, a Budziłek, który minione rozgrywki spędził na wypożyczeniu w Chojniczance, przeniósł się do Wigier Suwałki.

W czwartek przedłużono także kontrakt z Lukasem Haraslinem - poprzednia umowa miała się skończyć 30 czerwca 2018 roku, nowa będzie obowiązywała dwa lata dłużej. 21-letni skrzydłowy wróci jednak do gry dopiero w rundzie wiosennej - pod koniec lipca Słowak przeszedł bowiem operację więzadeł krzyżowych w lewym kolanie