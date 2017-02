Mateusz Matras nowym piłkarzem Lechii Gdańsk

Mateusz Matras został zawodnikiem Lechii Gdańsk. Poocnik podpisał czteroletnią umowę, która wejdzie w życie 1 lipca. Do końca sezonu Matras nadal będzie występował w Pogoni Szczecin.

Zdjęcie Mateusz Matras /Cezary Aszkiełowicz /

W rundzie jesiennej nowy nabytek Lechii rozegrał w Pogoni 17 ligowych spotkań, w których strzelił cztery gole. W sumie w ekstraklasie, także w Piaście Gliwice, ma na koncie 140 występów oraz dziewięć goli.

Matras minie się z bramkarzem gdańskiego zespołu Vanją Milinkovicem-Savicem, który właśnie 1 lipca przejdzie do dziewiątego zespołu Serie A Torino FC.

W przerwie zimowej "biało-zieloni" wypożyczyli do końca sezonu, z opcją pierwokupu, z Queens Park Rangers Ariela Borysiuka oraz skrócili wypożyczenie z drużyny 2. Bundesligi Arminii Bielefeld Michała Maka. Z kolei także do końca sezonu do Śląska Wrocław wypożyczony został serbski pomocnik Aleksandar Kovacevic, a do Ruchu Chorzów ma przejść Bułgar Milen Gamakow.