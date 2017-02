Mateusz Lewandowski podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk

Mateusz Lewandowski podpisał trzyletni kontrakt z aktualnym liderem Ekstraklasy Lechią Gdańsk. 23-letni obrońca dołączy do "Biało-zielonych" 1 lipca. Do tego czasu będzie grał w swoim dotychczasowym klubie Pogoni Szczecin.

"Propozycja, jaką otrzymałem z Lechii była dla mnie bardzo kusząca, dlatego podjąłem decyzję o tym, by z niej skorzystać. To dla mnie krok naprzód w mojej karierze i szansa na dalszy piłkarski rozwój" - powiedział Lewandowski cytowany na oficjalnej stronie Lechii.



Mateusz Lewandowski jest wychowankiem Wisły Płock. W 2011 roku przeszedł do Pogoni Szczecin. Ma za sobą epizod we włoskiej Serie B w zespole Virtus Entella, gdzie był wypożyczony.



W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 89 meczów.

