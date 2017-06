Legia - Lechia 0-0. Kuciak: Chyba nigdy w piłce nie byłem tak zdenerwowany

Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała z Legią Warszawa przez co straciła szanse na grę w europejskich pucharach. - Piłka nożna chyba nie zna sprawiedliwości, bo to co nam się przydarzyło, nie jest sprawiedliwe - mówił po meczu, wyraźnie poirytowany osiągniętym wynikiem bramkarz Lechii - Duszan Kuciak.

- Zdenerwowanie maksymalne. Chyba jeszcze nigdy nie byłem w piłce tak zdenerwowany - mówił dziennikarzom Duszan Kuciak.

Lechia na koniec sezonu zajęła czwarte miejsce, nie promujące do gry w europejskich pucharach, chociaż zespół w grupie mistrzowskiej nie przegrał ani jednego spotkania.



- Trzeba patrzeć przed siebie, ale dzisiaj to był dla nas dramatyczny wieczór. Byłem przekonany, że ten jeden punkt da nam puchary - mówił bramkarz gdańszczan.

Lechia w meczu z Legią od 69. minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę, bo sędzia wyrzucił z boiska Sławomira Peszkę.



- Każdy piłkarz jet ważny w zespole, ale "Peszkin" mógłby jeszcze coś zrobić - przyznał Kuciak.



Krzysztof Oliwa