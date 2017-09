Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1-0 w 11. kolejce Ekstraklasy

Lechia Gdańsk pokonała Zagłębie Lubin 1-0 w 11. kolejce Lotto Ekstraklasy. To był debiut Adama Owena i pierwsze zwycięstwo biało-zielonych w tym sezonie na własnym stadionie.

Zdjęcie Flavio Paixao (z lewej), Marco Paixao, a z tyłu Michał Nalepa z Lechii Gdańsk /Adam Warżawa /PAP

W środę w ekipie Lechii doszło do rewolucji. Dotychczasowy pierwszy trener Piotr Nowak objął stanowisko dyrektora sportowego, a jego asystent, szef sztabu przygotowania fizycznego Adam Owen został głównym szkoleniowcem zespołu.



Walijczyk, pracujący w klubie od czerwca tego roku, na początku miał trudne zadanie, bo mecz przeciwko wiceliderowi.

Owen nie zmienił wiele w porównaniu do poprzednika. Na środku obrony wystąpił Michał Nalepa, który zastąpił pauzującego za kartki Błażeja Augustyna. Ustawieniem nadal było 3-4-3, z tym, że wspomagający Marca Paixao, Milosz Krasić i Joao Oliveira operowali bardziej za plecami środkowego napastnika.

W pierwszej połowie gospodarze mieli optyczną przewagę, ale niewiele z tego wynikało.

Piłkarze Lechii częściej atakowali, ale w pierwszej połowie oddali zaledwie jeden celny strzał. W 15. minucie, po wrzutce w pole karne Jakuba Wawrzyniaka, obrońcy Zagłębia popełnili błąd, Mato Milosz zgrał piłkę do M. Paixao, a Portugalczyk uderzył z 11 metrów, jednak Martin Polaczek sparował ją na rzut rożny.

Zagłębie rzadziej podchodziło pod bramkę rywala i też nie stworzyło sobie wielu sytuacji podbramkowych.

Duszan Kuciak musiał interweniować tylko raz po strzale Jakuba Świerczoka zza pola karnego w 27. minucie.

Zdjęcie Adam Owen, trener Lechii / Adam Warżawa / PAP

Trener Owen dokonywał zmian. Na murawie pojawili się Rafał Wolski i Flavio Paixao. I obaj brali udział w akcji bramkowej. W 60. minucie F. Paixao, w swoim pierwszym kontakcie z piłką, podał do Milosza, ten zagrał do Wolskiego, który bez przyjęcia odegrał do M. Paixao, a Portugalczyk wyłożył futbolówkę bliźniakowi. F. Paixao z pola karnego przymierzył obok Martina Polaczka.

Zagłębie miało szansę na wyrównanie w 68. minucie. Jakub Świerczok zagrał do wychodzącego Alana Czerwińskiego, ale jego strzał z kąta był niecelny.

W końcówce goście mieli jeszcze dwie okazje. Najpierw po niepewnym piąstkowaniu Kuciaka, na strzał nożycami zdecydował się Jarosław Jach, ale Słowak zdążył odbić piłkę na rzut rożny.

Po chwili z bliska "główkował" inny stoper Bartosz Kopacz, jednak Kuciak był na posterunku.

Lechia odniosła trzecie zwycięstwo w tym sezonie, ale pierwsze na własnym boisku.

Pawo

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin 1-0 (0-0)

Bramka - Flavio Paixao (60.).

Lechia: Duszan Kuciak - Grzegorz Wojtkowiak, Michał Nalepa, Jakub Wawrzyniak - Mato Milosz, Simeon Sławczew, Daniel Łukasik, Mateusz Lewandowski (73. Paweł Stolarski) - Milosz Krasić (59. Flavio Paixao), Marco Paixao, Joao Oliveira (53. Rafał Wolski).

KGHM Zagłębie: Martin Polaczek - Lubomir Guldan, Bartosz Kopacz, Jarosław Jach - Alan Czerwiński (67. Arkadiusz Woźniak), Adam Matuszczyk, Jarosław Kubicki, Łukasz Janoszka - Bartłomiej Pawłowski (65. Filip Jagiełło) - Jakub Świerczok, Patryk Tuszyński (80. Adam Buksa).



Sędziował Bartosz Frankowski (Toruń). Żółta kartka - Tuszyński. Widzów 9399.

