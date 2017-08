Lechia Gdańsk zaliczyła słaby start w lidze, a wczoraj sensacyjnie odpadła już w 1/16 Pucharu Polski. Gdańscy kibice nie wykazują się cierpliwością, a wręcz przeciwnie - po wczorajszym meczu z Bytovią wybrali się pod szatnię, by rozmawiać z piłkarzami, a także przebili opony w klubowym autokarze.

Drużyna z Gdańska wygrała inauguracyjne starcie ligi z Wisłą Płock, lecz od tamtego czasu nie zdołała zwyciężyć w żadnym z czterech kolejnych meczów, trzy z nich przegrywając.

O ile porażki z Cracovią, czy Śląskiem Wrocław można było uznać za wypadek przy pracy, tak odpadnięcie z Pucharu Polski z pierwszoligową Drutex-Bytovią trzeba nazwać kompromitacją. Zwłaszcza, że w przegranym 0-1 spotkaniu zagrało aż czterech piłkarzy, mających za sobą przeszłość w reprezentacji Polski.

Kibice Lechii już w trakcie meczu głośno wyrażali niezadowolenie z postawy zawodników, a po spotkaniu udali się pod szatnię, domagając się rozmów z piłkarzami. Część kibiców wyłamała też płot przy stadionie i przebiła opony w klubowym autokarze. Piłkarze do Gdańska wrócili zastępczym autobusem.

Trener Piotr Nowak zwracał uwagę, że jego drużyna ma wąską kadrę, a do Bytowa przyjechała przetrzebiona kontuzjami, z zaledwie pięcioma rezerwowymi. W jej składzie zabrakło m.in. Marco Paixao, Grzegorza Kuświka, Rafała Wolskiego i Milosza Krasicia.

- Trzeba obiektywnie przyznać, że nie zagraliśmy dobrego meczu. Niestety, w chwili obecnej stać nas na tylko tyle. Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas dużym wyzwaniem - mówił szkoleniowiec Lechii.

