Lechia Gdańsk. Wawrzyniak: Wszystko w naszej grze było fatalne

Po blamażu 0-5 na własnym stadionie z Koroną Kielce Jakub Wawrzyniak nie owijał słów w bawełnę. "Wszystko w naszym wykonaniu było w tym spotkaniu fatalne. W piątek w meczu z Arką w Gdyni okaże się, jaką jesteśmy drużyną" - przyznał piłkarz Lechii Gdańsk.

Zdjęcie Jakub Wawrzyniak (drugi z lewej) /Fot. Adam Warżawa /PAP

"Nigdy czegoś takiego nie przerabiałem i jak sięgam pamięcią nie przypominam sobie, aby Lechia przegrała u siebie 0-5. Po pierwszych 15 minutach wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą, ale później dostaliśmy takie +gongi+, że nawet przerwa w niczym nam nie pomogła. Delikatnie mówiąc, nie stanowiliśmy w tym meczu drużyny, a Korona była w każdym elemencie lepsza i odniosła zasłużone zwycięstwo" - ocenił Wawrzyniak.

Lewy defensor "biało-zielonych" nie zauważył w grze swojej drużyny żadnego pozytywu. "Nic u nas nie zagrało. Nie dostrzegłem jednego elementu, który był w naszym wykonaniu nawet taki sobie. Wszystko było fatalne. Zabrakło nam również tego, co określa się mianem 'cohones'" - stwierdził.

Były reprezentant Polski uważa, że każdy z zawodników Lechii powinien zrobić rachunek sumienia, a nie doszukiwać się winy i błędów u kolegów.

"Jeśli mamy się wyżywać nad sobą, to najlepiej w piątek wieczorem w meczu z Arką w Gdyni. To nie jest czas na wyciąganie wniosków, to jest czas, żeby każdy z nas, a podejrzewam, że nikt tej nocy nie spał, spojrzał tylko i wyłącznie na swoją grę. Nie mamy myśleć o kolegach, musimy zajrzeć w głąb siebie i przemyśleć, co ja zrobiłem i co ja wyprawiałem na boisku" - dodał.

Piłkarzom gospodarzy dali także "popalić" kibice, którzy w pierwszej połowie nie przebierali w słowach, ale po przerwie dopingowali ich w szyderczy sposób.

"Frustracja na trybunach jest dla mnie zrozumiała. Są mecze, w których bardzo potrzebujemy dopingu kibiców, ale w tym spotkania takiego wsparcie nie mogliśmy oczekiwać. Były jednak momenty, kiedy trybuny starały się nas pociągnąć, pomimo tego, że nasza gra wyglądała jak wyglądała" - skomentował.

34-letni obrońca przekonuje, że na wysokiej porażce gospodarzy zaważyły głównie błędy indywidualne, a nie zła taktyka.

"To nie były błędy wynikające z taktyki, tylko błędy wynikające z niewłaściwych indywidualnych decyzji. Możemy narysować i ćwiczyć różne warianty, ale jeśli jeden z nas zrobi to co zrobi, to zespół nie jest w stanie tego naprawić. Oglądałem z trybun poprzedni, zremisowany u siebie 3:3 mecz z Lechem Poznań i miałem wrażenie, że wszystkich bramek mogliśmy uniknąć. Moim zdaniem w spotkaniu z Koroną także mogliśmy nie dopuścić do straty trzech goli. Nie były to bowiem trudne sytuacje" - podkreślił.

W dwóch ostatnich meczach Lechia straciła aż osiem bramek, co nie wystawia drużynie najlepszego świadectwa.

"Nie widzę dla nas żadnego wytłumaczenie, tym bardziej, że mamy w podstawowym składzie wielu zawodników o mentalności defensywnej. Dlatego to wszystko jest dla mnie niezrozumiałe. Nie będę się jednak wyżywał na sobie i na drużynie, bo dziennikarze, co jest dla mnie oczywiste, zrobią to za nas" - zauważył.

W piątek "biało-zielonych" czeka niezwykle ważne oraz prestiżowe spotkanie - o godzinie 20.30 gdańszczanie zmierzą się w Gdyni w derbach Trójmiasta z Arką.

"W piątek wyjdzie, jaką jesteśmy drużyną i jakimi jesteśmy piłkarzami. W tym spotkaniu okaże się, czy potrafimy się po takich druzgocących porażkach podnieść. Powtarzam jeszcze raz, że to nie jest czas na głęboką analizę. Zapewne dokonają jej trenerzy, bo taka jest zasada, ale ja nie mam ochoty oglądać meczu z Koroną. Mam nadzieję, że w piątek wszystkich solidnie zaskoczymy i nasi kibice będą szczęśliwi" - podsumował Wawrzyniak.

Marcin Domański