Lechia Gdańsk - Terek Grozny 4-3 w sparingu

Lechia Gdańsk od kilku dni przebywa na zgrupowanie w tureckim Belek. Jednym z głównych punktów obozu miał być sparing z mocnym Terekiem Grozny. Jak się okazało, piłkarze Piotra Nowaka spisali się znakomicie w starciu z czwartą drużyną ligi rosyjskiej.



Poza kadrą meczową na sparing z czeczeńskim Terekiem znaleźli się Simeon Sławczew, Bartłomiej Pawłowski i Vanja Milinković-Savić. Poza tą trójką zawodników, szkoleniowiec miał do dyspozycji najmocniejszy skład.



Jeszcze przed przerwą Lechia zadała dwa błyskawiczne ciosy. W 21. minucie do siatki trafił Marco Paixao, a dwie minuty później podwyższył Sławomir Peszko.



W przerwie Nowak dokonał kilku zmian, ale nie ucierpiała na tym jakość gry gdańszczan. Po zmianie stron na 3-0 podwyższył Grzegorz Kuświk.



Obudzili się też Rosjanie. W 55. minucie polskiego bramkarza pokonał Oleg Iwanow. Odpowiedział Kuświk, który pewnie wykorzystał rzut karny, ale chwilę potem straty Rosjan zmniejszył Rizvan Ucijew.



Gdy wydawało się, że Lechia wygra 4-2, w doliczonym czasie gry Terek miał rzut karny, który pewnie wykorzystał Iwanow.



W Tierieku w przerwie na boisku pojawił się były napastnik Jagiellonii Bekim Balaj, a poza kadrą znalazł się były napastnik Lechii Gdańsk i Lecha Poznań - Zaur Sadajew.



Lechia w poniedziałek zmierzy się z rumuńskim SC Pandurii. Pierwotnie gdańszczanie mieli zagrać z Austrią Wiedeń, ale ten klub ostatecznie nie przyjechał do tureckiego Belek.



Lechia Gdańsk - Terek Grozny 4-3 (2-0)



Gole: 1-0 Marco Paixao (21. min.), 2-0 Sławomir Peszko (23. min.), 3-0 Grzegorz Kuświk (48.), 3-1 Oleg Iwanow (55.), 4-1 Kuświk (67. - karny), 4-2 (74. Rizvan Ucijew), 4-3 Iwanow (90. - karny)



Lechia: Damian Podleśny - Grzegorz Wojtkowiak, Rafał Janicki, Mario Malocza, Jakub Wawrzyniak - Flavio Paixao, Joao Nunes, Milos Krasić, Rafał Wolski, Sławomir Peszko - Marco Paixao.

Rezerwowi: Mateusz Bąk - Steven Vitoria, Michał Mak, Sebastian Mila, Grzegorz Kuświk, Piotr Wiśniewski, Lukasz Haraslin, Michał Chrapek, Karol Fila, Milen Gamakow, Paweł Stolarski, Denis Perger.