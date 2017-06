Lechia Gdańsk rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu

24 piłkarzy stawiło się na pierwszym treningu Lechii Gdańsk. Czwarta drużyna zeszłego sezonu rozpoczęła przygotowania od testów szybkościowych. Do drużyny wkrótce dołączą Ariel Borysiuk oraz Marco Paixao.

Zdjęcie Marco Paixao dołączy do drużyny z opóźnieniem /Marcin Gadomski /East News

Na początku przygotowań trener Piotr Nowak zaplanował badania szybkościowe i wytrzymałościowe. W piątek w tych testach wzięło udział 24 zawodników, w tym czterech nowych graczy, obrońcy Mateusz Matras, Michał Nalepa i Mateusz Lewandowski oraz pomocnik Florian Schikowski.

W Gdańsku pojawili się także wypożyczeni do innych klubów pomocnicy Aleksandar Kovacevic i Daniel Łukasik oraz bramkarze Łukasz Budziłek i Damian Podleśny. Zabrakło z kolei trzech innych wypożyczonych graczy, Gersona, Adama Dźwigały i Milena Gamakowa, którzy zapewne odejdą z Lechii.

Z gdańskich klubem pożegnali się już Piotr Wiśniewski, Mateusz Bąk (koniec kariery), Denis Perger, Martin Kobylański (zakończenie kontraktów) oraz Gino van Kessel (powrót z wypożyczenia do Slavii Praga). Nowych pracodawców znaleźli sobie Bartłomiej Pawłowski (Zagłębie Lubin), Michał Chrapek (Śląsk Wrocław) i Vanja Milinkovic-Savic (Torino FC).

W inauguracyjnych zajęciach zabrakło ponadto Lukasa Haraslina, Grzegorza Wojtkowiaka, Simeona Sławczewa oraz Ariela Borusiuka i Marco Paixao. Dwaj ostatni dołączą do drużyny w sobotę, Haraslin gra w reprezentacji Słowacji w mistrzostwach Europy do lat 21, a Wojtkowiak przechodzi rehabilitację po przeprowadzonej w kwietniu operacji kolana.

Nie wiadomo, czy w Lechii nadal będzie występował Simeon Sławczew, który w poniedziałek ma się stawić na treningu w Sportingu Lizbona, skąd jest wypożyczony do gdańskiego klubu. "Biało-zieloni" zamierzają dojść natomiast do porozumienia z Queens Park Rangers w sprawie dalszego wypożyczenia Borysiuka.

W sobotę zaplanowana testy wydolnościowe, natomiast we wtorek zespół wyjedzie na zgrupowanie do Gniewina, które potrwa do 8 lipca. Zabraknie w nim powołanego do reprezentacji Kanady na odbywający się w Stanach Zjednoczonych turniej o Złoty Puchar CONCACAF 2017 Stevena Vitorii. Ekipa "Klonowego Liścia" rozpocznie w środę obóz w Toronto, a w fazie grupowej 8 lipca zmierzy się z Gujaną Francuską, cztery dni później z Kostaryką, a 15 lipca z Hondurasem.

W Gniewinie Lechia rozegra trzy sparingi - od razu po przyjeździe zmierzy się z mistrzem Cypru Apoelem Nikozja, 1 lipca ich rywalem będzie pierwszoligowa Chojniczanka Chojnice, a trzy dni później beniaminek ekstraklasy, Sandecja Nowy Sącz.

Po powrocie ze zgrupowania gdańszczanie trenować będą na własnych obiektach, a na inaugurację rozgrywek, tak jak w poprzednim sezonie, zagrają w Płocku z Wisłą. To spotkanie rozpocznie się w piątek 14 lipca o godzinie 18.