Lechia Gdańsk. Plan przygotowania drużyny

Lechia Gdańsk ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. W planie jest zgrupowanie w Gniewinie oraz trzy sparingi.

"23 i 24 czerwca piłkarzy Lechii czekają pierwsze treningi, które składać się będą z testów szybkościowych i wydolnościowych. Niedziela, 25 czerwca, będzie dniem wolnym. Z kolei 26 czerwca zaplanowano trening przy Traugutta. Dzień później podopieczni Piotra Nowak wyruszą na zgrupowanie do Gniewina, które potrwa do 8 lipca. Na miejscu zaplanowano trzy mecze sparingowe - z mistrzem Cypru - APOEL Nikozja (27 czerwca, do potwierdzenia), pierwszoligową Chojniczanką Chojnice (1 lipca) oraz beniaminkiem ekstraklasy Sandecją Nowy Sącz (4 lipca)" - czytamy na oficjalnej stornie klubowej

Lechia Gdańsk zakończyła sezon na czwartym miejscu, i nie zagra w klasyfikacjach do Ligi Europy.

Rozgrywki Lotto Ekstraklasy startują już 14 lipca. W nowym sezonie, Lechia Gdańsk w pierwszym meczu zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock.





MK