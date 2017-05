Lechia Gdańsk. Piotr Nowak poprowadził trening. Ma kłopoty zdrowotne

Trener Lechii Piotr Nowak poprowadził dziś trening gdańskiego zespołu. Jak przyznał, ma problemy z kręgosłupem. W sobotę szkoleniowiec źle się poczuł podczas meczu z Wisłą w Krakowie.

Zdjęcie Piotr Nowak na treningu Lechii Gdańsk /Wojciech Figurski /Newspix.pl

Na początku meczu w Krakowie Nowak poczuł się słabej i został odprowadzony do szatni, gdzie w telewizji obejrzał do końca to spotkanie. W tym momencie Lechię prowadził jego asystent Maciej Kalkowski, ale 53-letni szkoleniowiec miał stały kontakt z zespołem. Jego łącznikiem był trener bramkarzy Andrzej Woźniak, który kursował między szatnią a boiskiem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Lechii 1-0.

We wtorek po południu Nowak normalnie poprowadził pierwszy po meczu z Wisłą trening "biało-zielonych". Odbył się on dosyć późno nie ze względu na jego niedyspozycję, ale z uwagi na zaplanowaną wcześniej przerwę w zajęciach zespołu.

- Z moim sercem wszystko jest w porządku, mam natomiast problem z kręgosłupem. To efekt 25 lat profesjonalnego grania w piłkę. W sobotę w trakcie spotkania z Wisłą odczuwałem silny ból, który promieniował w dodatku na całe ciało - przyznał szkoleniowiec Lechii.

Gdańszczan, którzy rozpoczęli rywalizację w grupie mistrzowskiej od dwóch zwycięstw, czekają teraz dwa mecze przed własną publicznością. W niedzielę o godzinie 15.30 zmierzą się z ósmą Koroną Kielce, a w środę o 18 podejmą prowadzącą Jagiellonię Białystok.