Lechia Gdańsk. Pierwszy piłkarz doczekał się muralu

Zdzisław Puszkarz jest pierwszym piłkarzem Lechii, który doczekał się muralu ze swoją podobizną. Malowidło o wymiarach 13 na 11 metrów powstało na jednym z budynków gdańskiego osiedla Morena, na którym zresztą mieszka zawodnik 70-lecia "biało-zielonych".

Zdjęcie Odsłonięcie murala Zdzisława Puszkarza /FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl / NEWSPIX.PL /Newspix

67-letni obecnie Puszkarz pierwsze kroki stawiał w Stoczni Północnej, ale w 1964 roku, w wieku 14 lat, trafił do Lechii, w której grał do 1981 roku oraz u schyłku kariery w latach 1987-1988. Lewonożny pomocnik uchodził za wielki, ale niespełniony talent. Pomimo licznych propozycji z klubów ekstraklasy zdecydował się odejść z gdańskiego klubu dopiero w 1982 roku do rywalizującego w najwyższej klasie Bałtyku Gdynia, w którym występował do 1984 roku.

Później popularny "Dzidek" wyjechał na ponad dwa lata do Niemiec, gdzie grał w trzecioligowym Holstein Kilonia, a po powrocie do kraju znalazł się w MOSiR Gdańsk, w którym występowali głównie oldboje. Na początku 1987 roku jego drużyna zmierzyła się w sparingu z biało-zielonymi i po tym spotkaniu trener Marian Geszke namówił go do powrotu do Lechii.

Puszkarz rozegrał w gdańskim klubie 340 spotkań. Obecnie razem z trenerem Józefem Gładyszem prowadzi treningi grup naborowych Akademii Lechii Gdańsk dla dzieci z roczników 2010, 2011 i 2012. W 2015 roku razem z Romanem Koryntem został wybrany piłkarzem 70-lecia gdańskiego klubu.

Mural o wymiarach 13 na 11 metrów przedstawia Puszkarza podczas jednej z boiskowych akcji z lat 70. na starym stadionie przy ul. Traugutta. Wykonawcami dzieła byli kibice Lechii ze Stowarzyszenia "Lwy Północy".

Marcin Domański